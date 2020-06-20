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رياضة | سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد

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كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلد الوليد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أوبلاك.

خط الدفاع : تريبير - خيمينيز - هيرموسو - مانو سانشيز.

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خط الوسط : يورينتي - هيريرا - بارتي - ليمار - جواو فيليكس.

خط الهجوم : ألفارو .

بينما تأتي دكة البدلاء لفريق أتليتكو مدريد :-

أدان - أرياس - لودي - سافيتش - كوكي - ساؤول - فيتولو - كاراسكو - توني مويا - انخيل كوريا - سابونيتش - دييجو كوستا.

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