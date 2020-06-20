رياضة | صراع مصري لضم نجم الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع مصري لضم نجم الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي تونسي، نجم الترجي التونسي إيهاب المباركي ، يمتلك عرضين من ناديان مصريان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لصحيفة "الصحافة" التونسية، أن أيهاب المباركي، يقترب من خوض تجربة جديدة بالدوري المصري، بعد تواجد عرضين من ناديي وادي دجلة والجونة من أجل ضمه لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت الصحيفة أن لا يوجد أي عروض من جانب نادي بيراميدز، مع لاعب المباركي وذلك في ظل ارتباط اسم اللاعب بالتواجد بالدوري المصري.

وتابع التقرير أنه ما لم تحدث مفاجأة وهي تجديد عقد المباركي مع الترجي، فإن اللاعب سينتقل إلى الدوري المصري، وبالتحديد لأحد ناديي الجونة ووادي دجلة.

وأوضحت الصحيفة على أن اتساع الخلافات بين اللاعب وبين إدارة نادي الترجي تزيد من فرص رحيله إلى الدوري المصري.