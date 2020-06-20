رياضة | أتلتيكو مدريد يرفض رحيل نجمه إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يرفض رحيل نجمه إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن أحد الأندية الإنجليزية أجرى بعض المحاولات من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة سوق الإنتقالات الماضية.

وأشار موقع جول العالمي إلى أن جواو فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في 2019 قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو، حيث تعاقد الروخيبلانكوس معه ليكون بديلاً لإنطوان جريزمان الذي رحل إلى صفوف برشلونة.

وأكد الموقع العالمي أن أحد أندية الدوري الإنجليزي قدم عرضًا تبلغ قيمته 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع فيليكس وذلك قبل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع العالمي أن أتلتيكو مدريد رفض التخلي عن النجم البرتغالي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا خاصة أنه إنضم حديثاً إلى صفوف الروخيبلانكوس وينتظره مستقبل واعد مع أتلتيكو مدريد.