رياضة | الصفقة الأولى.. القاطرة الإفريقية يعلن توقيعه رسمياً للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصفقة الأولى.. القاطرة الإفريقية يعلن توقيعه رسمياً للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج أري بابل، نجم فريق أول أغسطس الأنجولي، ليعلن اليوم السبت توقيعه لنادي الزمالك بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة من جانب الطرفين.

ويعد أري بابل أولى صفقات الزمالك الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد بابل، في تصريحات لصحيفة "آس": "لقدم قمت بالتوقيع على عقود انضمامي لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات يوم الخميس، وكان التوقيع إلكترونيا، وسعيد جدًا لانتهاء المفاوضات بنجاح".

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وأكمل: "مسؤولو الزمالك رائعين، وتأخير التوقيع ليس له علاقة بالمقابل المادي لأنها أمور متفق عليها منذ أكثر من 10 أيام، وكل ما في الأمر أن أمير مرتضى طلب مهلة لإنهاء التعاقد وبالفعل التزم معنا بالموعد المحدد".

وتابع: "وصولي للقاهرة لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة متوقف فقط على عودة الطيران، وأعتقد أنها مسألة وقت".

وكان الزمالك قد أعلن منذ أيام حسمه لصفقتين من العيار الثقيل، من اجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل للمنافسة على جميع الألقاب.