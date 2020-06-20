رياضة | أتلتيك بلباو يعبر عقبة ريال بيتيس بشق الأنفس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيك بلباو يعبر عقبة ريال بيتيس بشق الأنفس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أتلتيك بلباو فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز ليفانتي على مضيفه إسبانيول 3 / 1 .

وعلى ملعب سان ماميس، سجل إنييجو مارتينيز هدف الفوز لبيلباو في شباك ريال بيتيس في الدقيقة السابعة.

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وكان بمقدور بيتيس أن يحصد نقطة التعادل بعد حصوله على ضربة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية لكن سيرخيو كاناليس اهدرها.

الفوز رفع رصيد بيلباو إلى 42 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بيتيس عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب باور 8 ، سجل أهداف ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 14 وإينيس بردهي في الدقيقة 67 وأدريا بيدروزا، لاعب إسبانيول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87، فيما سجل هدف إسبانيول الوحيد ديفيد لويز سيلفا في الدقيقة 28.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير.