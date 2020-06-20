رياضة | العروض المحلية تنهال على نجم الزمالك الشاب

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض المحلية تنهال على نجم الزمالك الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سيف فاروق جعفر لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك عدة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهوره بشكل طيب مع فريق الشباب الأبيض ونجاحه في تسجيل العديد من الأهداف.

وعرض بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين إنتقال سيف إلى فريق المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتلقى اللاعب عرضا شفهياً للانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أبدى مسؤولو زعيم الثغر إعجابهم بإمكانيات اللاعب.

وقد تألق سيف جعفر مع فريق الشباب على مدار السنوات الأخيرة، حيث كان هداف الفريق في المسابقات التي يشارك فيها، بمختلف الأعمار السنية.

حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في أكثر من مناسبة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والصربي ميتشو، وقبلهم السويسري كريستيان جروس.