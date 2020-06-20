رياضة | ويجان يفوز على هدرسفيلد بثنائية بمشاركة سام مرسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ويجان يفوز على هدرسفيلد بثنائية بمشاركة سام مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قائد فريق ويجان أتليتك الانجليزي سام مرسي ، في أن يقود فريقه للفوز على نادي هدرسفيلد بهدفين مقابل لا شئ في اطار منافسات الجولة الـ38 من دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

وشارك سام مرسي في المباراة الأولى بعد استئناف الدوري بعد التوقف بسبب "فيروس كورونا" كاملة حتى نهايتها ، وتحصل على إنذار بالدقيقة 82 من عمر المباراة.

وسجل أهداف فريق ويجان أتليتك كلا من جمال لوي وأنتوي بيلكينجتون في الدقيقتين 26 و48 من عمر المباراة.

فوز ويجان بمباراة اليوم أبعده خطوة عن صراع منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث أصبح رصيده 44 نقطة عند المركز الـ17، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.