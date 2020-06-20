رياضة | يوفنتوس يهدد صفقة ريال مدريد الأولى

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يهدد صفقة ريال مدريد الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع صفقة مطلوبة في نادي ريال مدريد الإسباني بفرمان من زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وهو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لا يمانع اللعب تحت قيادة زيدان.

وكشفت قناة "Rai Sport" عن أن يوفنتوس يريد التعاقد مع بول بوجبا من خلال الصفقات التبادلية دون أي مبالغ مالية عن طريق الاستغناء عن نجميه دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش مقابل التعاقد مع بوجبا في الميركاتو الصيفي.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض يعتبر مغريًا بالنسبة لسولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد خاصة أنه سيحصل على لاعبين مقابل الصفقة كما أن بول بوجبا أحد اللاعبين المتمردين الذين لا يريدون البقاء في صفوف الشياطين.