شكرا لقرائتكم خبر عن «تراوري» يقود وولفرهامبتون لإسقاط وست هام بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الإسباني أداما تراوري فريقه وولفرهامبتون لإسقاط مضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب لندن الأولمبي في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول خروج الفريقين بشباك نظيفة إذ جاء شوطًا هادئًا في معظم الأوقات، إلا أن وولفرهامبتون نجح في قلب اللقاء لصالحه مع دخول كل من بيدرو نيتو بدلًا من ديوجو جوتا وأداما تراوري بدلًا من لياندير ديندونكير في الدقيقة 64.

وتألق «تراوري» منذ لحظة دخوله ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 73 بعدما أرسل عرضية رائعة من الجبهة اليمنى استقبلها راؤول خيمينيز برأسية متقنة في شباك الحارس فابيانيسكي.

وساهم «تراوري» في الهدف الثاني عندما راوغ لاعبين من وست هام قبل أن يمرر الكرة على الجبهة اليمنى لمات دوهيرتي الذي أرسل بدوره عرضية متقنة استقبلها البديل «نيتو» على الطائر بتصويبة صاروخية لم يراها فابيانسكي إلا وهي في شباكه معلنة الهدف الثاني للضيوف.

وبهذه النتيجة رفع وولفرهامبون رصيده إلى 46 نقطة محتلًا المركز السادس وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد وست هام عن النقطة 27 محتلًا المركز 17 ويستمر في الصراع على النجاة من الهبوط.

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