شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى الرتوش الأخيرة لارتداء بابل والمثلوثي قميص الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اري بابل لاعب أول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان اولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها.

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من ناحية اخري وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب.

فيما استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعات في الأيام الاولي لعودة التدريبات الجماعية والمفترض لها بداية من 20 يونيو الجاري لضمان تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازات المناسبة للحفاظ علي سلامة اللاعبين، وسيقوم كارتيرون بتقسيم اللاعبين الي مجموعات حسب المراكز بحيث يكون المدافعين في مجموعة وحراس المرمي في مجموعة ومجموعة أخرى للاعبي الوسط والمهاجمين، لضمان عدم تواجد عدد كبير من اللاعبين معا في تدريب واحد.