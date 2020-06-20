شكرا لقرائتكم لاعبو طنطا يخضعون لمسحة كورونا الثلاثاء استعدادا للعودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل نادى طنطا الرياضي صباح يوم الثلاثاء المقبل لجنة طبية تابعة لاتحاد الكرة المصرى وذلك لاجراء فحوصات ومسحة طبية لافراد فريق كرة القدم من لاعبين وجهاز فنى وادارى وعمال وذلك للاطمئنان على صحة اللاعبين قبل العودة للتدريبات الجماعية واستئناف النشاط الرياضى ومباريات الدورى وكان لاعبوا الفريق الطنطاوى قد انقطعوا عن التدريبات فى اول شهر مارس الماضي وذلك بعد قرار الدولة من خوف الاصابة من فيروس كورونا المستجد

كشف فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن قرار عودة الفرق الرياضية إلى التدريبات لم يحسم حتى الأن بسبب عدم وضوح الرؤية كاملة وأنه يفضل الانتظار، والأن الألعاب التى يتنافس بها اللاعبين عن بعد من الممكن عودتها الان مثل التنس .

وأوضح فايز عريبى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه دائم التواصل باللجنة الطبية و الانتهاء من تحضير الاجراءات الاحترازية حيث يتم تطهير مقر النادى يوميا و فحص بعض العاملين الذين يتواجدون من قياس لدرجات الحراراة .

أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

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- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.

الإجراءات الطبية بعد المباريات:

- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

- يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبة .