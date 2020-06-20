شكرا لقرائتكم مصطفى درويش يكشف كواليس فوز الإسماعيلي بالدوري الممتاز موسم 67 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى درويش نجم الإسماعيلي السابق والحائز على أول لقب لبطولتي الدوري المصري الممتاز وأبطال افريقيا كواليس الفوز باللقب المحلي وكيف كانت انطلاقته مع الفريق في الموسم نفسه.

وقال مصطفى درويش في حوار خاص مع قناة أون تايم سبورت أنه انضم للدراويش في عمر 22 عاماً وكان وقتها لاعباً لكرة القدم "التنس" التي كان يجيدها بشكل كبير.

وأوضح مصطفى درويش أن أول مباراة له في الدوري المصري كانت أمام المصري البورسعيدي وانتهت بفوز الدراويش ووقتها سجلت هدفاً.

تابع مصطفى درويش أن مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الدراويش والتي أطلق عليها مفتاح الفوز باللقب كنت صاحب هدف الفوز بيها.

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وأكد مصطفى درويش أن الإسماعيلية تحولت الى أفراح عارمة يومها في كافة الشوارع حيث أقيمت المسارح وبات الجميع يرقص ويغني وأن اللاعبين أنفسهم عادوا وشاركوا في الرقص للصباح الباكر.

وعن مكافأة بطولة الدوري المصري الممتاز قال درويش أن آل عثمان وقتها لم يبخلوا علينا وقرر رئيس النادي إبراهيم عثمان أن يمنح اللاعبين عمارة كاملة كمكافأة لنا حيث حصل كل لاعب على شقة مفروشة 150 متر بعد رفضنا الحصول على أموال وقتها.

وأشار الى أن جيله كان مليئاً بالحب ولم يسعى أي من زملائه بالعمل لصالح المال قدر عشقنا جميعاً للدراويش ومدينة الإسماعيلية.