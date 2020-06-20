شكرا لقرائتكم واتفورد يخطف نقطة من ليستر في الوقت القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط ليستر سيتي في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشيلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل كريغ داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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