شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يكشف سر عدم اتمام انتقال محمد صلاح لصفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عودة نجم المقاولون ومدرب بتروجت السابق، السر وراء عدم انتقال النجم الدولى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، إلى صفوف النادى الأهلى، حيث أكد عودة أن احتراف الفرعون المصرى في بازل السويسرى منعه من الانضمام لكتيبة المارد الأحمر.

وقال محمد عودة خلال حواره مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج " أون تايم"، أن الأهلى تقدم بعرض كبير للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي حينما كان في المقاولون، وكان الاتجاه للموافقة على هذا العرض، ولكن محمد فضل خوض تجربة بازل السويسرى على الانضمام للأهلى.

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وأضاف محمد عودة: "أنه مسك بتروجت في وقت متأخر وحاولنا إنقاذ الفريق ولكن الوقت لم يسعفنى، وحصلت على 23 نقطة منذ قيادتى للفريق ولكن لم تكن كافية، ويعتبر أنا رابع الدورى في الفترة التي مسكت فيها بتروجت من خلال النقط التي جمعتها، وأمتلك عرضين في الدورى من فرق تنافس على الهبوط، ولكن لن أخوض تجربة بتروجت مرة أخرى".

وأضاف محمد عودة، "أنه رفض العرضين لأن إمكانيات اللاعبين هي التي تفرق في نتيجة المباريات بعد العودة، خاصة أن أي فريق محتاج فترة إعداد كبيرة وإضافات جديدة للفريق ولكن في هذا الوقت غير متاح الانتقالات فأنا شايف الموضوع صعب".

وأوضح مدرب المقاولون السابق، "أنه أكثر لاعب جاب بطولات خارج الأهلى والزمالك، وحصلت 5 بطولات مع المقاولون وخسرت 4 نهائيات، وبطولة الكأس أمام الأهلى والسوبر أمام الزمالك الأغلى في تاريخى".