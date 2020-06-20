الامارات | أرسنال يخيب الآمال مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يخيب الآمال مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيَّب أرسنال الآمال مجددا بعدما فرط اليوم في فوز في المتناول على مضيفه برايتون وخرج خاسرا 1-2، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان أرسنال في طريقه لاستعادة التوازن بعد خسارته المذلة أمام مضيفه مانشستر سيتي صفر-3 الأربعاء في المباراة المؤجلة من المرحلة 28، عندما تقدم بهدف رائع لمهاجمه العاجي نيكولاس بيبي (68)، لكن شباكه تلقت هدف التعادل بعد سبع دقائق عبر لويس دانك (75)، قبل أن يخطف الفرنسي نيل موباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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وتعتبر الخسارة ضربة قاسية في سعي النادي اللندني للمنافسة على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كونه أهدر ست نقاط كانت ستقلص الفارق بينه وبين جاره اللندني تشلسي الرابع إلى نقطتين فقط، بيد أنه بخسارته اليوم أفسح المجال أمام رجال المدرب فرانك لامبارد لتوسيعه إلى 11 نقطة.

وتجمد رصيد ارسنال الذي يواجه حتى خطر عدم التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عند 40 نقطة في المركز التاسع، فيما كان الفوز غاليا بالنسبة لبرايتون في سعيه للهروب من المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى (الثانية فعليا) بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

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