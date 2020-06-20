الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | أرسنال يخيب الآمال مجدداً

0 نشر
لندن - أ ف ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يخيب الآمال مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيَّب أرسنال الآمال مجددا بعدما فرط اليوم في فوز في المتناول على مضيفه برايتون وخرج خاسرا 1-2، في المرحلة الثلاثين من لكرة القدم.

وكان أرسنال في طريقه لاستعادة التوازن بعد خسارته المذلة أمام مضيفه مانشستر سيتي صفر-3 الأربعاء في المباراة المؤجلة من المرحلة 28، عندما تقدم بهدف رائع لمهاجمه العاجي نيكولاس بيبي (68)، لكن شباكه تلقت هدف التعادل بعد سبع دقائق عبر لويس دانك (75)، قبل أن يخطف الفرنسي نيل موباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

وتعتبر الخسارة ضربة قاسية في سعي النادي اللندني للمنافسة على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة لمسابقة الموسم المقبل كونه أهدر ست نقاط كانت ستقلص الفارق بينه وبين جاره اللندني تشلسي الرابع إلى نقطتين فقط، بيد أنه بخسارته اليوم أفسح المجال أمام رجال المدرب فرانك لامبارد لتوسيعه إلى 11 نقطة.

وتجمد رصيد ارسنال الذي يواجه حتى خطر عدم التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عند 40 نقطة في المركز التاسع، فيما كان الفوز غاليا بالنسبة لبرايتون في سعيه للهروب من المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى (الثانية فعليا) بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أرسنال يخيب الآمال مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا