الامارات | كأس الخليج العربي يقام في الموسم الجديد بنظام خروج المغلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الخليج العربي يقام في الموسم الجديد بنظام خروج المغلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين إجراء تعديلات على بطولة كأس الخليج العربي بداية من موسم 2021/2020، اذ ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراتي يقاما بنظام الذهاب والإياب في الدور الأول ويستمر هذا النظام في دور الثمانية والنصف نهائي وصولاً للمباراة النهائية.

وكانت اللجنة الفنية عقدت لرابطة المحترفين قد عقدت اجتماعا مساء اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، وحضره نائب الرئيس، طارق علي الشبيبي وأعضاء اللجنة، سبيت خاطر، وإسماعيل راشد، وناصر عبد الله الحمادي، وسليمان البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي، وليد الحوسني.

وقررت الرابطة إجراء قرعة واحدة، سيتم تحديدها في موعد لاحق، لتحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب، واختيار الفرق المتنافسة في الدور الأول على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولاً في القرعة.

واعتمدت اللجنة الفنية تأهل بطل دوري الخليج العربي "الشارقة"، وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرة "النصر" مباشرة إلى دور ربع النهائي، دون المشاركة في مباريات الدور الأول".

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وقال بيان صادر عن رابطة المحترفين، ان اجتماع اللجنة الفنية ناقش السيناريوهات المقترحة بشأن روزنامة الموسم الرياضي 2020/2021، اذ تم اعتماد المقترح المبدئي لانطلاق بطولات المحترفين في انتظار، مناقشتها خلال الاجتماع المشترك مع ممثلي لجنة المنتخبات ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة والمقرر عقده "الأحد"، وعرض المقترح النهائي لانطلاق الموسم الجديد خلال الاجتماع مع ممثلي أندية المحترفين في الاجتماع المقرر عقده منتصف الأسبوع الجاري، وعلى القنوات الناقلة أصحاب الحقوق.

وعلى صعيد آخر، تم وضع اعتماد مبدئي للشكل الجديد لمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، اذ تقرر إقامة مباريات البطولة بعد يومين من مباريات الفريق الأول، بدلاً من اقامتها في اليوم التالي.

كما تمت مناقشة إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة، وتكثيف الاهتمام الإعلامي للبطولة من خلال العمل على تغطية المباريات إعلاميا بشكل مكثف بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.

وعلى صعيد مشاركات اللاعبين، فقد تقرر مشاركة حراس المرمى المسجلين في الفريق الاول واللاعبين المقيمين للمشاركة في بطولة تحت 21 عاماً.

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