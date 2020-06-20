أسوان يتعاقد مع «كشري» خلفًا لـ«عبدالعاطي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التعاقد مع الكابتن أحمد كشري، نجم الأهلى السابق والمدير الفني الحالى لفريق سوهاج الذي يلعب بدورى الممتاز ب، خلفًا للكابتن مجدى عبدالعاطي، المدير الفني السابق الذي تقدم باستقالته.
وأكد مجلس إدارة نادي اسوان، خلال بيان أصدره، أنه نظرًا للعلاقة التاريخية والطيبة التي تربط مجلس إدارة نادي أسوان ومجلس إدارة نادي سوهاج فقد حرص المسؤولون بنادي أسوان على التواصل مع مسئولي نادي سوهاج لمنح الفرصة لاحمد كشري لتولية المسؤولية الفنية لنادي أسوان في ظل رغبة وتمسك نادي سوهاج بمديره الفني.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة نادي أسوان يجدد الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي سوهاج لتعاونه وتفهمه رغبة نادي أسوان في التعاقد مع أحمد كشري مديرًا فنيا للفريق.
وطالب مجلس إدارة نادي أسوان جماهيره ومحبيه بمواصلة دعم ومساندة المدير الفني الجديد وجهازه ولاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة بما يساعدهم ويمكنهم على تحقيق طموحات كيان النادي العريق.
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