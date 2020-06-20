شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيك بيلباو يهزم ريال بيتيس بهدف نظيف في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي أتلتيك بيلباو في تحقيق فوزًا هامًا على ضيفه ريـال بيتيس على ملعبه سان ماميس بهدف نظيف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.
ونجح أتلتيك بيلباو في إحراز هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عن طريق لاعبه اينييجو مارتينيز الذي استقبل كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى بكعب قدمه لتدخل الكرة في الشباك في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.
وحصل الضيوف على فرصة تعديل النتيجة بعد الحصول على ركلة جزاء قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، إلا أن سيرجيو كاناليس أطاح بالكرة فوق العارضة مهدرًا ركلة الجزاء.
وبهذه النتيجة رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 42 نقطة محتلًا المركز التاسع في جدول الترتيب، في المقابل، توقف رصيد ريـال بيتيس عند النقطة 34 محتلًا المركز الـ 14.
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