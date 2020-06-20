شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب إعلام المصريين لإيقاف «تجاوزات قناة الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مذكرة إلى تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (إعلام المصريين) يطالب فيها بإيقاف ما أطلق عليه «تجاوزات قناة الزمالك».

وتحت عنوان «الأهلي يطالب «اعلام المصريين» بإيقاف تجاوزات قناة الزمالك»، أصدر النادي الأحمر بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: «استمرارًا لإصرار النادي على عدم التوقف والسير في كل الاتجاهات للحصول على حقوقه بالطرق المشروعة سواء برفع الأمر إلى مؤسسات الدولة أو باتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون، تقدمت إدارة النادي بمذكرة إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (إعلام المصريين) تطلب فيها تفسيرًا واضحًا لما تقوم به قناة الزمالك بصفة يومية من تجاوزات وخروج عن قواعد الأخلاق وتوجيه السباب والشتائم والخوض في الاعراض وهدم قيم المجتمع دون حسيب أو رقيب، علمًا بأنها قناة مملوكة لشركة إعلام المصريين والتي يعول الكثيرون على دورها الوطني، وما تحاول أن ترسيه من أخلاقيات وتقديم صورة طيبة عن بلادنا ومكانتها وريادتها الإعلامية والرياضية».

ولفت البيان إلى أن إدارة الأهلي أبدت اندهاشها في المذكرة من ما أطلقت عليه الصمت غير المبرر وعدم وجود أي رد فعل لدى المسؤولين تجاه ما يأتي على شاشة القناة ولسان رئيس نادي الزمالك والذي تعتبره إدارة النادي يسئ لسمعة الأسر المصرية وانفلات وتجاوز ومحاولات للنيل من الأهلي وقياداته ورموزه.

وأضاف البيان: «أشارت الإدارة في المذكرة المرفوعة إلى (إعلام المصريين) إلى ان العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك لم تشهد يومًا مثل هذا التطاول والخرق لكل قواعد الاخلاق الروح الرياضية. ووضعت إدارة النادي الموقف كاملًا أمام (إعلام المصريين) بوصفها المالك لقناة الزمالك، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية ورادعة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها باللوائح والقوانين، خاصًة وأن السكوت عليها بات يمثل خطرًا على السلام الاجتماعي وينذر بالفتنة بين جماهير الناديين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتوحيد الصفوف».