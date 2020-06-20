شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يهزم فرايبورج ودورتموند يفوز على لايبزيج في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي بايرن ميونخ فوزًا بثلاثية مقابل هدف واحد على ضيفه فرايبورج، في الوقت الذي نجح فيه بروسيا دورتموند في التغلب على مضيفه أر بي لايبزيج بهدف نظيف في الجولة 33 من الدوري الألماني.

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15 قبل أن يضيف روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما نجح لوكاس هولير في تقليص الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 33، إلا أن «ليفاندوفسكي» عاد ليضيف الهدف الثالث للبافاري في الدقيقة 37.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بهذه النتيجة معلنة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 79 في صدارة الترتيب، إذ ضمن بالفعل التتويج بالدوري الألماني، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 45 في المركز الثامن.

وفي التوقيت نفسه حل بروسيا دورتموند ضيفًا على أر بي لايبزيج، إذ نجح في تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

ورفع دورتموند رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 69 محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 63 في المركز الثالث.

وشهدت الجولة نفسها فوز هيرتا برلين على باير ليفركوزن بهدفين نظيفين وفولفسبورج على شالكة برباعية مقابل هدف وماينز على فيردر بريمن بثلاثية مقابل هدف، وبروسيا مونشنجلادباخ بالنتيجة نفسها، كما تعادل كل من كولن وآينتراخت فرانكفورت 1-1 وهي النتيجة نفسها التي حسمت مباراة فورتونا دوسلورف وأوجسبورج.

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