شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الدوري الممتاز يبدأون غدًا إجراء «المسحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ، غدا الأحد، الاتحاد المصري لكرة القدم عملية إجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة، وذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذًا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية، برئاسة الدكتور محمد سلطان ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تحديد الغد جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرًا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.

ولفت «العطار» إلى أنه تم التنسيق مع الأندية على عمل المسحات بحيث ستجرى المسحات، غدًا الأحد، لأندية الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة، وستجرى يوم الاثنين المسحات لأندية الاتحاد السكندري وانبي والمقاولون العرب ونادي مصر، والثلاثاء لناديي المصري وطنطا، وجاري التنسيق مع باقي أندية الدوري لإجراء المسحات قبل الانتظام في التدريبات.