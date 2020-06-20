شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يصعق أرسنال في الثوان الأخيرة ويهزمه بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر نادي برايتون مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فالمر الخاص بالأول في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تعرض الحارس الألماني بيرند لينو لإصابة قوية أثناء خروجه للإمساك بإحدى الكرات ليتم استبداله في الدقيقة 40 من الشوط الأول، الذي لم ينجح خلاله أي من الفريقين في كسر التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال في التقدم أولًا بتصويبة يسارية رائعة من الإيفواري بيبي سكنت المقص الأيمن لحارس برايتون ماتيو رايان في الدقيقة 68.

ولم يستسلم أصحاب الأرض لسيطرة أرسنال على المباراة ليعود في اللقاء مستغلًا ركلة ركنية وفوضى داخل منطقة جزاء الجانرز ليودع المدافع لويس دينك هدف التعادل في الدقيقة 75.

وبينما بدا أن المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي، صدم برايتون ضيفه بهدف ثان في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد كرة «هات وخد» وضعت نيال موباي في مواجهة مرمى الحارس البديل للجانرز إيميليانو مارتينز ليودعها في الشباك ليخطف ثلاث نقاط ثمينة للفريق الذي يصارع للإفلات من الهبوط.

ورفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة محتلًا المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 40 بعد خسارته ثاني مبارياته خلال ثلاثة أيام فقط ليحتل المركز التاسع حتى اللحظة.

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