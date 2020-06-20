شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأهلي تجتمع مع أجهزة فرق النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا، اليوم السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعدادًا لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق للإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهد الاجتماع حضور رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، ورؤساء الأجهزة الفنية، والطبية، والمدربين، لمناقشة استعدادات العودة إلى التدريبات، وذلك بناء على طبيعة كل لعبة، ودرجة التلامس، وفقًا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، ووضع البرنامج الزمني الخاص بتدريبات كل فريق.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شوقي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم، في كافة المرافق المستخدمة بالنادي، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعي وغيرها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقًا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأشارت اللجنة الطبية إلى أن هناك اتجاهًا لتشكيل مركز طبي دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبي لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع.
ومن جهته أكد رؤوف عبدالقادر أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الاتحادات الرياضية المختلفة؛ للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كافة الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.
ويسعى الأهلي إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط في أي وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول حول العالم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
52,211
-
تعافي
13,928
-
وفيات
2,017
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الطبية بالأهلي تجتمع مع أجهزة فرق النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.