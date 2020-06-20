شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن المسئولين فى الأندية عن مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الأندية أسماء المسئولين عن عملية سحب المسحات فى كل فريق من فرق الدورى الممتاز، فى إطار الاجراءات الطبية والاحترازية المتبعة لعودة نشاط كرة القدم والمحدد له بشكل مبدئى يوم 25 يوليو المقبل وفقا لتصريحات أشرف صبحى وزير الرياضة.

وحددت اللجنة الخماسية سيد عبد الحفيظ مسئولا عن عملية المسحات فى الأهلى حيث سيتولى مدير الكرة تجميع اللاعبين ومتابعة اجراءات المسحة لكل لاعب وارسال النتائج لاتحاد الكرة، واللواء مشهور احمد فى حرس الحدود، واللواء أحمد مهدى فى طلائع الجيش، وحازم خيرت فى وادى دجلة، وخالد مهدى فى الانتاج الحربى، وعبد الناصر محمد فى انبى، ومجدى محمد على فى المقاولون العرب، وعبد الظاهر السقا فى المصرى، وياسر المعداوى فى طنطا، واللواء عبد الجليل امام فى الاتحاد السكندرى ، وسيتم تحدير المسئولين فى باقى الاندية بعد تحديد موعد سحب المسحات حيث ينتظر اتحاد الكرة والاندية تجميع اللاعبين فى باقى الفرق قبل تحديد موعد سحب المسحات.

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي قررت الحكومة استئنافه بداية من 25 يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية في هذه الفترة الصعبة.

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وأوضح العطار أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق مشددا على أن الملف دخل حيذ التنفيذ مباشرة في اليوم التالي للاجتماعات بعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وتعاقد اتحاد الكرة مع إحدى الشركات التي ستقوم بعمل المسحات للأندية دون أن تتحمل أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات كما ستكون هناك مسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات، موضحا أن الاتفاق تضمن تخفيض القيمة المالية إلى النصف بعد جولة مفاوضات مع الشركة بهذا الشأن.

وشدد العطار على أن الشركة ستوفر طبيبا متخصصا لكل فريق من أندية الدوري ليكون متابعا مع الأندية بشأن المسحات ونتائجها والتدخل لعزل أي حالة إيجابية فورا وفحص المخالطين له سواء في النادي أو في محيط أسرته لتفادي انتشار الفيروس.

وكشف العطار عن أسباب إرسال الخطاب للأندية والذي يتضمن ضرورة إجراء أي فريق لمسحتين قبل خوض التدريبات موضحا أن الخطاب هدفه منع أي فريق من استئناف تدريباته دون إجراء وقائي شامل وعمل مسحتين خلال 5 أيام حتى لا يشارك أي لاعب في التدريبات وهو مصاب بالفيروس خاصة وأنه أحيانا لا تظهر إيجابية العينات في المسحة الأولى فكان قرار الاتحاد ولجنته الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإجراء مسحتين قبل خوض واستئناف التدريبات.