شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع برنامج غذائي مكثف للاعبي الزمالك استعداد لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب.

فيما استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعات في الأيام الاولي لعودة التدريبات الجماعية والمفترض لها بداية من 20 يونيو الجاري لضمان تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازات المناسبة للحفاظ علي سلامة اللاعبين، وسيقوم كارتيرون بتقسيم اللاعبين الي مجموعات حسب المراكز بحيث يكون المدافعين في مجموعة وحراس المرمي في مجموعة ومجموعة أخرى للاعبي الوسط والمهاجمين، لضمان عدم تواجد عدد كبير من اللاعبين معا في تدريب واحد.

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كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لقلعة ميت عقبة علي متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية في النادي وفقا لقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذي سمح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 25 يونيو الجاري، ويحرص كارتيرون علي التواصل الدائم علي مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التي ستطبق علي اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمني لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبي المناسب للاعبين.