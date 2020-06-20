شكرا لقرائتكم محمد عودة لـ طاهر محمد طاهر: لازم عقليتك تتغير أنت رايح نادى كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم المقاولون ومدرب بتروجت السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون يملتك إمكانيات كبيرة جدا ستفيد النادى الأهلى الفترة المقبلة.

وقال محمد عودة خلال حواره مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "بى أون تايم"، إمكانيات طاهر محمد طاهر ستظهره بشكل جيد مع الأهلى، ولكن لازم يا طاهر تغيير عقليتك لأنك رايح نادى كبير، بمعنى أنه يظهر ويتألق في 3 مباريات ويختفى فترة أخرى وهذا لا يصلح مع الاهلى الذى يلعب دائما عن البطولات.

وأضاف محمد عودة، أن المدرب المصرى مظلوم ومش بياخد الفترة التي يحصل عليها المدرب الأجنبي، بسب عقدة الخواجة، والأندية بتتعاقد مع الأجانب خوفا من الجماهير والمسئولية مع أن هناك مصريين متميزين أعلى بكثير من الأجانب.

وتابع عودة، أن أفضل فتراته التدريبية كانت مع نادى المقاولون العرب خلال 3 سنوات، مسكت المقاولون وكان معرض للهبوط ولكن خدت 32 نقطة، وثانى المواسم كنا ننافس على صدارة الدورى أول 9 أسابيع مع الإسماعيلى في غياب الأهلى الذى كان يلعب في بطولة أفريقيا.

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وأوضح محمد عودة، أن حسن شحاتة فرق معايا جدا كلاعب ومدرب وجاب بطولتين وإحنا في الدرجة الثانية وده إنجاز كبير جدا، وتعلمت منه الجرأة والثقة، وكان لا يخشى أحد نهائيا وهو ما ظهر خلال فوزه على الحرس والإسماعيلى والأهلى والزمالك.

وعن أكثر المنافسين، قال محمد عودة، أن حسام حسن أفضل مدرب واجهته في الدورى، لأنه مدرب مراوغ وكنا بنفضل نغير طرق اللعب ونرد على بعض في الملعب.

وأوضح عودة، أن الفرنسى ديسابر أفضل مدرب أجنبى واجهته في مسيرتى، كان ماسك الإسماعيلى وأنا مع المقاولون وكنا نتنافس على صدارة الدورى عندما كان الأهلى يلعب في أفريقيا.

وتابع محمد عودة، أن الأهلى تقدم بعرض كبير للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي أيام كان في المقاولون، وكان الاتجاه للموافقة على هذا العرض، ولكن محمد صلاح فضل خوض تجربة بازل السويسرى على الانضمام للأهلى.