شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقرر إجراء مسحة كورونا لفريق الكرة الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع غدا الأحد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بالجهاز الإدارى والطبى وجميع العاملين لشرح جميع الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها مع الجميع خلال المرحلة المقبلة مع التنبيه على جميع اللاعبين للحضور لمقر النادى بسموحه بعد غدا الإثنين فى الثامنة صباحا لعمل المسحة الأولى لجميع الجهاز واللاعبين حيث أرسل اتحاد الكرة خطاب لنادى الاتحاد أكد من خلاله التعاقد مع شركة سوف تجرى المسحات للجميع .

ومن المنتظر أن تجرى مسحة ثانية بعد 5 أيام وبعدها بـ 24 ساعة سوف ينضم الجميع للتدريبات ومن المنتظر تقسيم اللاعبين لثلاثة مجموعات خلال المرحلة الأولى من التدريبات .

ويبحث الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى عن بدائل بالفريق تحسباً لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق من بلادهم، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة التدريبات السبت المقبل عن أن يعود النشاط الكروى يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما وضع زعيم الثغر فى ورطة نظرا لسفر لاعبيه المحترفين لبلادهم منذ منتصف مارس المقبل .

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ويضم الاتحاد السكندرى خمسة محترفين، هم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

ومن المقرر أن يجهز طلعت يوسف جميع اللاعبين بالشكل الكافى بعد فترة الراحة التى امتدت لمدة 3 أشهر، بسبب جائحة كورونا، فى ظل تمسكه بأنه لابد وأن يمنح مسئولى اتحاد الكرة فترة للأندية لا تقل عن شهرين لتجهيز لاعبيها قبل انطلاق مسابقة الدورى .

من ناحية أخرى انتقد طلعت يوسف القصور الموجود فى لوائح اتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم إلغاؤها دون تحديد بطل، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء الدورى، ولكن المواسم التى تم إلغاؤها لم يتم تحديد بطل لأن لوائح اتحاد الكرة لا يوجد فيها نص صريح بذلك وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة".

وقال طلعت يوسف، "ده قصور كبير فى لائحة الجبلاية، أعلم أن أزمة كورونا غير متوقعة ولكننا لغينا مواسم قبل ذلك لماذا لم نعالج هذا القصور فى اللوائح بحيث يكون لدينا سند واضح وصريح نلجأ له فى مثل هذه الحالات دون أى جدل يثار فى هذا الشأن، أطالب المسئولين بالجبلاية بعلاج هذا القصور فى اللوائح".