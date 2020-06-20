شكرا لقرائتكم محمد عودة: "الاستخارة" منعتنى من الانضمام للقطبين.. وعبدالستار صبرى ظبطتنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم المقاولون ومدرب بتروجت السابق، أن صلاة الاستخارة منعتنى من الانتقال للاهلى والزمالك خلال مسيرته مع المقاولون.

وقال محمد عودة خلال حواره مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "بى أون تايم"، أنه تلقى أكثر من عرض للانضمام للنادى الاهلى والزمالك، وكل مرة يتفق على كل شيء ويصلى "صلاة الاستخارة"، أجد كل شيء توقف والحمد لله على مسيرتى مع المقاولون.

وأضاف محمد عودة، أن أكثر اللاعبين الذى كان بينهما تفاهم كبير هو عبدالستار صبرى، كان مظبطتنى وهو سبب ظهورى بشكل كبير وسبب معظم أهدافى مع المقاولون، كنت أعطيه الكرة واجرى ألقى الكرة أمام وأنا انفراد، وكنا عملين جبهة يسرى قوية جدا.

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وعن طاهر محمد طاهر، قال محمد عودة: إمكانيات طاهر محمد طاهر ستظهره بشكل جيد مع الأهلى، ولكن لازم يا طاهر تغيير عقليتك لأنك رايح نادى كبير، بمعنى أنه يظهر ويتألق في 3 مباريات ويختفى فترة أخرى وهذا لا يصلح مع الاهلى الذى يلعب دائما عن البطولات.

وأضاف محمد عودة، أن المدرب المصرى مظلوم ومش بياخد الفترة التي يحصل عليها المدرب الأجنبي، بسب عقدة الخواجة، والأندية بتتعاقد مع الأجانب خوفا من الجماهير والمسئولية مع أن هناك مصريين متميزين أعلى بكثير من الأجانب.

وتابع عودة، أن أفضل فتراته التدريبية كانت مع نادى المقاولون العرب خلال 3 سنوات، مسكت المقاولون وكان معرض للهبوط ولكن خدت 32 نقطة، وثانى المواسم كنا ننافس على صدارة الدورى أول 9 أسابيع مع الإسماعيلى في غياب الأهلى الذى كان يلعب في بطولة أفريقيا.

وأوضح محمد عودة، أن حسن شحاتة فرق معايا جدا كلاعب ومدرب وجاب بطولتين وإحنا في الدرجة الثانية وده إنجاز كبير جدا، وتعلمت منه الجرأة والثقة، وكان لا يخشى أحد نهائيا وهو ما ظهر خلال فوزه على الحرس والإسماعيلى والأهلى والزمالك.