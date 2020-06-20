شكرا لقرائتكم بيراميدز ينتهى من مسحة فيروس كورونا للمجموعة الأولى من لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المجموعة الأولى من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، وكذلك الجهاز الإدارى، من إجراء التحاليل والفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، وذلك فى إطار استعدادات بيراميدز للعودة لخوض التدريبات الجماعية، حيث اشترط اتحاد الكرة على جميع الأندية إجراء التحاليل للاعبين للتأكد من سلامتهم قبل العودة رسميًا للتدريب، الذى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار الفيرس.

وأشرف كلاً من محمد صلاح المدير الإدارى، ومحمد طاهر النجار ومحمود حرب وشريف جمال إداريو الفريق، ومحمد مبارك مدير التسويق، على إجراء اللاعبين للمسحة والفحوصات الطبية، حيث بذل الجهاز الإدارى بالكامل مجهود كبير من أجل توجيه اللاعبين وفق الإرشادات للحفاظ على سلامتهم، ومن المقرر أن تقوم المجموعة الثانية من اللاعبين بإجراء الفحوصات الطبيبة غدًا الأحد.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي أكد أن بيراميدز من أوائل الأندية الذي تحرك سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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أوضح المدير الرياضي أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

شدد هاني سعيد على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.