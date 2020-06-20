شكرا لقرائتكم محمد عودة: حسن شحاتة فرق معايا.. وحسام حسن وديسابر أقوى المنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم المقاولون ومدرب بتروجت السابق، أن المعلم حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق أنه فرق كثيرا في مسيرتى سواء في الملعب أو في التدريب.

وقال محمد عودة خلال حواره مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "بى أون تايم"، أن حسن شحاتة فرق معايا جدا كلاعب ومدرب وجاب بطولتين وإحنا في الدرجة الثانية وده إنجاز كبير جدا، وتعلمت منه الجرأة والثقة، وكان لا يخشى أحد نهائيا وهو ما ظهر خلال فوزه على الحرس والإسماعيلى والأهلى والزمالك.

وعن أكثر المنافسين، قال محمد عودة، أن حسام حسن أفضل مدرب واجهته في الدورى، لأنه مدرب مراوغ وكنا بنفضل نغير طرق اللعب ونرد على بعض في الملعب.

وأوضح عودة، أن الفرنسى ديسابر أفضل مدرب أجنبى واجهته في مسيرتى، كان ماسك الإسماعيلى وأنا مع المقاولون وكنا نتنافس على صدارة الدورى عندما كان الأهلى يلعب في أفريقيا.

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وتابع محمد عودة، أن الأهلى تقدم بعرض كبير للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي أيام كان في المقاولون، وكان الاتجاه للموافقة على هذا العرض، ولكن محمد فضل خوض تجربة بازل السويسرى على الانضمام للأهلى.

وأضاف محمد عودة: "أنه مسك بتروجت في وقت متأخر وحاولنا إنقاذ الفريق ولكن الوقت لم يسعفنى، وحصلت على 23 نقطة منذ قيادتى للفريق ولكن لم تكن كافية، ويعتبر أنا رابع الدورى في الفترة التي مسكت فيها بتروجت من خلال النقط التي جمعتها، وأمتلك عرضين في الدورى من فرق تنافس على الهبوط، ولكن لن أخوض تجربة بتروجت مرة أخرى".

وأضاف محمد عودة، "أنه رفض العرضين لأن إمكانيات اللاعبين هي التي تفرق في نتيجة المباريات بعد العودة، خاصة أن أي فريق محتاج فترة إعداد كبيرة وإضافات جديدة للفريق ولكن في هذا الوقت غير متاح الانتقالات فأنا شايف الموضوع صعب".