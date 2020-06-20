شكرا لقرائتكم دودو الجباس يعود من بلجيكا استعدادا للمشاركة فى تدريبات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة قادمًا من بلجيكا، فى إطار الاستعداد للمشاركة مع فريقه فى التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضى من جديد بداية من اليوم السبت 20 يونيو الجارى، على أن تعود مسابقة الدورى الممتاز بعد يوم 25 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع الجباس للفحوصات الطبية وإجراء التحاليل اللازمة، التى اشترطها اتحاد الكرة على جميع الأندية للتأكد من سلامة اللاعبين وعدم إصابة احدهم بفيرس كورونا، حيث خضعت المجموعة الأولى من لاعبى بيراميدز اليوم لتلك الفحوصات ومن المقرر أن تخضع المجموعة الثانية للفحوصات غدًا.

وكان دودو الجباس استغل توقف مسابقة الدورى من منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، وسافر إلى بلجيكا لقضاء تلك الفترة هناك.

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وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن بيراميدز من أوائل الأندية الذي تحرك سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أوضح المدير الرياضي أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

شدد هاني سعيد على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.