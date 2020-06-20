شكرا لقرائتكم محمد عودة: "الاحتراف" منع محمد صلاح من الانضمام للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة نجم المقاولون ومدرب بتروجت السابق، أن الاحتراف في بازل السويسرى منع محمد صلاح من الانضمام للنادى الأهلى.

وقال محمد عودة خلال حواره مع الإعلامية أميرة جمال في برنامج "بى أون تايم"، أن الأهلى تقدم بعرض كبير للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي أيام كان في المقاولون، وكان الاتجاه للموافقة على هذا العرض، ولكن محمد فضل خوض تجربة بازل السويسرى على الانضمام للأهلى.

وأضاف محمد عودة: "أنه مسك بتروجت في وقت متأخر وحاولنا إنقاذ الفريق ولكن الوقت لم يسعفنى، وحصلت على 23 نقطة منذ قيادتى للفريق ولكن لم تكن كافية، ويعتبر أنا رابع الدورى في الفترة التي مسكت فيها بتروجت من خلال النقط التي جمعتها، وأمتلك عرضين في الدورى من فرق تنافس على الهبوط، ولكن لن أخوض تجربة بتروجت مرة أخرى".

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وأضاف محمد عودة، "أنه رفض العرضين لأن إمكانيات اللاعبين هي التي تفرق في نتيجة المباريات بعد العودة، خاصة أن أي فريق محتاج فترة إعداد كبيرة وإضافات جديدة للفريق ولكن في هذا الوقت غير متاح الانتقالات فأنا شايف الموضوع صعب".

وأوضح مدرب المقاولون السابق، "أنه أكثر لاعب جاب بطولات خارج الأهلى والزمالك، وحصلت 5 بطولات مع المقاولون وخسرت 4 نهائيات، وبطولة الكأس أمام الأهلى والسوبر أمام الزمالك الأغلى في تاريخى".