شكرا لقرائتكم انقطاع التواصل بين إيهاب جلال ولاعبي المقاصة بسبب الأزمة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقطعت كل وسائل التواصل بين الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال ، ولاعبو الفريق بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والتي تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني لما يزيد عن 6 اشهر ، حيث كشف مصدر داخل الفريق ان اللاعبين لم يتلقوا حتي الان أي تعليمات جديدة بشان العودة للتدريبات او اجراء مسحة كورونا كاجراء لعودة التدريبات، مضيفا ان الجهاز الفني لا يتواصل مع اللاعبين منذ فترة بسبب اعتراضه علي فشل الإدارة في توفير مستحقات الفريق.

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من ناحية اخري تدرس إدارة نادي مصر للمقاصة تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للفريق الأول ، وتسويق بعض لاعبي الفريق الأول للعبور من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي والتي تسببت في تأخر صرف رواتب الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال واللاعبين لفترة تصل الي 6 أشهر، وكشف مصدر داخل الفريق أن إدارة النادي قد تلجأ لقطاع الناشئين وتسويق معظم نجوم الفريق الأول في حالة عدم الوصول لاتفاق مع احد المستثمرين لشراء نسبة شركة المقاصة سبورت في نادي مصر للمقاصة وهي المشكلة التي تسببت في الازمة المالية التي يمر بها الفريق الان.

كما بدأت إدارة نادي مصر للمقاصة في البحث عن عروض للثنائي خالد اوتشو وادو موسيس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل توفير سيولة مالية للصرف علي الفريق بصفة مؤقتة لحين حسم ملف بيع النادي المطروح منذ فترة، حيث ترغب إدارة نادي مصر للمقاصة في تسويق الثنائي للالتزام بسداد متأخرات اللاعبين، مع إمكانية السماح للاعبين بالرحيل في منتصف الموسم في حالة عودته رسميا 25 يوليو وفقا لما هو مقرر في حالة وصول عروض قوية وسريعة تنهي الازمة المالية.