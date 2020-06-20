شكرا لقرائتكم رسميا.. أحمد كشري مديرا فنيا لأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي أسوان عن تعاقده مع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، والمدير الفني السابق لفريق الترسانة، لتولي الإدارة الفنية لفريق أسوان خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمجدي عبد العاطي مدرب أبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط في مارس.

وأصدر أسوان بياناً رسمياً أعلن فيه تنصيب كشري مدير فني للفريق جاء كالتالي:



أسوان

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واختارت لجنة الكرة بالنادى أحمد كشري من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان حرصوا على سرعة حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء التي تنافست على تدريب أسوان بين المرشحين.

وكان مجدى عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً، "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطى دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.