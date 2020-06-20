شكرا لقرائتكم بيكيه: الفوز بالدوري سيكون "صعباً" على برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن القبض على صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم لم يعد بيد فريقه الكاتالوني، بعد تعادله سلبا على أرص إشبيلية الجمعة في المرحلة الثلاثين.

وبعد فوزين تواليا اثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه بالنقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، بحال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب يوم الأحد.

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وقال بيكيه الذي يأمل فريقه بإحراز اللقب للسنة الثالثة على التوالي: بالنظر إلى مباراتينا الأخيرتين، أعتقد أن الفوز في الدوري سيكون صعبا جدا. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط، وهذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا.

وعن تحليله لتصريح بيكيه، قال مدرب برشلونة كيكي سيتيين: هذا ناجم عن الإحباط. أنا متفائل. أعتقد أن الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع.

وتابع المدرب الذي حل بدلا من إرنستو فالفيردي: يجب أن يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الأمور، لكن يجب أن نسلط الضوء أيضا على الأمور الجيدة التي قمنا بها.