رياضة | مجلس الأهلي يُطالب «إعلام المصريين» بوقف تجاوزات قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يُطالب «إعلام المصريين» بوقف تجاوزات قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمذكرة إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (إعلام المصريين) تطلب فيها تفسيرًا واضحًا لما تقوم به قناة الزمالك بصفة يومية من تجاوزات وخروج عن قواعد الأخلاق وتوجيه السباب والشتائم والخوض في الاعراض وهدم قيم المجتمع دون حسيب أو رقيب، علمًا بأنها قناة مملوكة لشركة إعلام المصريين والتي يعول الكثيرون علي دورها الوطني، وما تحاول أن ترسيه من أخلاقيات وتقديم صورة طيبة عن بلادنا ومكانتها وريادتها الإعلامية والرياضية.

وأبدت إدارة النادي اندهاشها من حالة الصمت غير المبرر وعدم وجود أي رد فعل لدى المسئولين تجاه ما يأتي على شاشة القناة ولسان رئيس نادي الزمالك من إساءات لسمعة الأسر المصرية وانفلات وتجاوز ومحاولات للنيل من الأهلي وقياداته ورموزه.

وأشارت الأدارة في المذكرة المرفوعة إلى «إعلام المصريين» إلى ان العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك لم تشهد يومًا مثل هذا التطاول والخرق لكل قواعد الاخلاق الروح الرياضية.

ووضعت إدارة النادي الموقف كاملًا أمام «إعلام المصريين» بوصفها المالك لقناة الزمالك، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية ورادعة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها باللوائح والقوانين خاصًة وأن السكوت عليها بات يمثل خطرًا على السلام الاجتماعي وينذر بالفتنة بين جماهير الناديين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتوحيد الصفوف.