رياضة | بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع برمنجهام سيتي في التشامبيونشيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع برمنجهام سيتي في التشامبيونشيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق وست بروميتش ألبيون سلبيًا مع نظيره برمنجهام سيتي، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وشهدت المباراة مشاركة نجم منتخب مصر أحمد حجازي مع وست بروميتش من البداية وحتي النهاية، وظهر بمستوي طيب رفقة زملائه، ولم ينجح فريقه في تحقيق الفوز على برمنجهام، واكتفي بالحصول على نقطة التعادل.

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ولم يستطيع وست بروميتش تحقيق أي فوز في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي منذ فوزه على بريستون 2-0 في 25 فبراير الماضي، وخسر مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد وويجان، وتعادل مع سوانزي سيتي وبرمنجهام سيتي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة 71 ويحتل صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق الأهداف عن فريق ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، وأصبح الفريقين على أعتاب التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما توقف رصيد برمنجهام عند 48 نقطة في المركز السادس عشر.