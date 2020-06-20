رياضة | مدرب إنتر ميلان: التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس مستحيلا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب إنتر ميلان: التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس مستحيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بتصريح قوي اليوم، بعدما أكد أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لاتزال قائمة.

وسيبدأ فريق كونتي مسيرته بعد استئناف المباريات، بمواجهة مؤجلة على أرضه أمام سامبدوريا، غدا الأحد.

وقال المدرب الإيطالي عن ذلك، في تصريحات نقلتها قناة إنتر ميلان التلفزيونية: "الفوز يوم الأحد سيقلص الفارق عن الصدارة إلى ست نقاط، مع تبقي 12 جولة.. هذه مهمة ليست مستحيلة، لقد عملنا بجد وبكل تركيز، لدي شعور إيجابي".

وأضاف "نسعى لإنهاء الجزء الأخير من الدوري، بأداء على أعلى مستوى دون أي قيود أو حدود.. ونتيجة موقفنا، الذي يتيح لنا هامشا أقل للخطأ من الفريق الذي يسبقنا، فنحن لدينا الرغبة والحماس والقوة (للمضي قدما)".

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وقال كونتي إن تأخير موعد انطلاق المباريات، وحرارة الصيف العالية، تشكل تحديات جديدة لفريقه.

وأردف "التخطيط لخوض مباراة ستبدأ في العاشرة إلا ربع مساءً، يتطلب الانتباه لتفاصيل تتعلق بتنظيم اليوم، وترتيبات الإفطار والغداء وساعات الراحة".

وواصل "بالنسبة للجمهور الأمر بالتأكيد صعب، لعدم تمكنهم من التواجد في الاستاد، ونحن نشعر بتأثير هذا الغياب أيضا.. نتمنى أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة، لأننا نحتاج للعودة إلى الأوضاع الطبيعية، حتى يعود جمهورنا لتشجيعنا من جديد".

واستطرد "سنخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، وحرارة الجو ستكون عاملا مؤثرا، لذا فإننا سنحتاج للجميع.. لقد أخذنا كل هذا في الاعتبار خلال الإعداد، وحاولنا إشراك جميع اللاعبين".