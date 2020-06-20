رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع لاعبين ذات قدرات وإمكانيات عالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجلا تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والمنافسة على جميع البطولات للموسم المقبل.
ودخل الزمالك في مفاوضات مع مدافع منتخب مصر الأولمبي ونادي إنبي أسامة جلال، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن اللاعب يمنح الأولوية للانتقال إلى الأهلي.
واستقر أسامة جلال مدافع فريق إنبي، على موقفه الأخير والحاسم من مفاوضات المادر الأبيض معه، حيث يفضل نجم المنتخب الأوليمبي الانتقال إلى الأهلي وليس القلعة البيضاء.
وقد ساهم صاحب الـ " 22 عام" بشكل كبير في تتويج الفراعنة بالفوز بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو، هو ماجعل العديد من الأندية ترغب في ضمه خلال الفترة المقبلة، أبرزهم الأهلي وبيراميدز.
وشارك المدافع الشاب مع فريقه الحالي إنبي في 12 مباراة هذا الموسم، واستطاع أن يصنع هدفا، وهو لاعب غير متهور وهو ما تعكسه لغة الأرقام حيث حصل على كارتين أصفر فقط.
ولم يحصل على أي بطاقات حمراء طوال مسيرته في الأندية في بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ خاض 29 مباراة وصنع هدفا، وحصل على 5 كروت صفراء.