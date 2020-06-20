رياضة | دورتموند يسقط لايبزيج بثنائية في الدوري الألماني ويضمن المركز الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يسقط لايبزيج بثنائية في الدوري الألماني ويضمن المركز الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بوروسيا دورتموند، في تحقيق فوز ثمين على لايبزيج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت لحساب الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

وسجل هدفين دورتموند النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين 30 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وروفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد لايبزيج عند 63 نقطة في المركز الثالث.

في المباراة الثانية ، فاز فولفسبورج على شالكه 4 / 1، حيث سجل أهداف فولفسبورج فوتر فيجورست (هدفين) في الدقيقتين 16 و56 وكيفن مبابو وجواو فيكتور في الدقيقتين 59 و69، فيما سجل هدف شالكه رابي ماتوندو في الدقيقة 70.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد شالكه عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وفي المباراة الثالثة، تعادل كولون مع آينتراخت فرانكفورت 1/1، وتقدم كولون بهدف سجله فلوريان كاينز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول من ركلة جزاء، وتعادل آينتراخت عن طريق باس دووست في الدقيقة 72.

ورفع كولون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع آينتراخت رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فورتونا دوسلدورف مع أوجسبورج 1/1.

وتقدم أوجسبورج بهدف سجله فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة العاشرة وتعادل دوسلدورف روبين هيننجيز في الدقيقة 25.

ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أوجسبورج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.