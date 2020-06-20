رياضة | مفاجأة بشأن تفاصيل عقد صفقة الزمالك الكبرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن تفاصيل عقد صفقة الزمالك الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية من حسم أولى صفقات الفريق الأبيض الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه حصل على توقيع صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية وسيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال أيام.

Advertisements

وأكدت تقارير صحفية أنجولية أن أحد صفقات الزمالك التي ذكرها رئيس النادي هو آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي.

وسينضم بابل إلى صفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر وذلك بسبب انتهاء عقده مع نادي أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري.

كما سيحصل آري بابل على حوالي 700 ألف إلى 800 ألف دولار في الموسم الواحد مع نادي الزمالك حسب ما تم الاتفاق عليه ووضعه في عقد اللاعب.

وسيصل بابل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مباشرة ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ويبدأ في المشاركة في تدريبات الفارس الأبيض الجماعية.