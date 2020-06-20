الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | آرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يواصل السقوط ويخسر أمام برايتون في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برايتون مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على آرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه واتفورد.

Advertisements

وعلى ملعب فالمر ، تقدم نيكولاس بيبي بهدف لارسنال في الدقيقة 68 لكن لويس دينك أدرك التعادل لبرايتون في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف نيال موباي هدف الفوز القاتل لبرايتون.

وتوقف رصيد ارسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر. 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا