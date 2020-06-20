رياضة | خطة جديدة من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإنهاء ملف التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلي، في تلبية طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وإنخاء الصفقة لصالحه من أجل تدعيم الجبهة الهجومية في ظل احتمالية رحيل رمضان صبحي، عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

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ويدرس مسؤولو النادي، إدخال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة تبادلية مع نادي المقاولون العرب، للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي اتفق مع المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، على التعاقد مع طاهر طاهر سواء للبيع النهائي أو الإعارة، مقابل مبلغ مادي بالإضافة إلى أحد اللاعبين.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي مفاوضات مع لاعبه من أجل موافقته على الانتقال إلى ذئاب الجبل لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل إتمام الصفقة.