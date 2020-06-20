رياضة | موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما أسطوريا في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما أسطوريا في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقم قياسي جديد مع فريقه بنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره إيفرتون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب أكثر من 100 يوم بسبب جائحة كورونا.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول، أن صلاح على بعد 9 أهداف للوصول للهدف رقم 100 مع لفريق الإنجليزي، وهو نفس عدد المباريات المتبقية للريدز في الموسم الحالي من البريمير ليج.

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وتابع الموقع، أن الرقم القياسي للوصول لـ100 هدف مسجل باسم روجر هانت في 144 مباراة، وهو نفس عدد مباريات صلاح الذي وصل لها حاليًا مع الريدز.

وأصبح صلاح أمام فرصة لاقتناص المركز الثاني في قائمة الهدافين، في حالة تمكن من الوصول لهدفه الـ 100 مع ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، ليكسر رقم جاك باركنسون صاحب المركز الثاني بعد تسجيله أول 100 هدف في 153 مباراة.

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول، أن صلاح نجح في تسجيل هدفه رقم 50 بقميص ليفربول في أكتوبر 2018 في مرمى ريد ستار بلجراد ببطولة دوري أبطال أوروبا.