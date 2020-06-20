الامارات | مدرب ليستر سيتي يعترف بصعوبة اللعب من دون جماهير

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليستر سيتي يعترف بصعوبة اللعب من دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي بصعوبة اللعب بدون جماهير وذلك عقب تعادل فريقه بهدف لمثله مع مضيفه واتفورد اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال رودجرز "من الصعب اللعب بدون جمهور خاصة بعد عودة الفريقين من فترة توقف دامت ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".
وأضاف "في الشوط الثاني بدا أننا في طريقنا للفوز بالمباراة، سجلنا هدفا مذهلا ، لكن نأسف على ما حدث في الضربة الركنية ، كريج داوسون انهى الكرة بشكل جيد لكنها لمست إصبع قدم المدافع وسكنت الشباك، علينا أن نتقبل ذلك ونتقدم للأمام".
وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل كريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.
ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر
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