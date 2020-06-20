الامارات | مدرب كولمبي لمنتخب الامارات.. مفاوضات جديدة ومهلة حتى الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كولمبي لمنتخب الامارات.. مفاوضات جديدة ومهلة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" أن اتحاد الامارات لكرة القدم دخل في مفاوضات جديدة مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتولي تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش. ومنح اتحاد الكرة المدرب بينتو مهلة حتى الثلاثاء، لتحديد موقفه من الموافقة على العرض الرسمي. يذكر أن خورخي بينتو 67 عاماً، لديه خبرة كبيرة في تولي تدريب المنتخبات، إذ سبق له قيادة كولمبيا والهندوراس، بينما يعد المدرب التاريخي لمنتخب كوستاريكا، إذ تولى تدريب الفريق في الفترة من 2011 إلى 2014، وقاده لتحقيق إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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