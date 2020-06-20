شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي يقسو على إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي الفوز على مُضيفه إسبانيول، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

تقدم ليفانتي عبر بورخا مايورال في الدقيقة 14، ثم أدرك إسبانيول التعادل بفضل هدف ديفيد لوبيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليفانتي من تسجيل هدف التقدم عبر إينيس بردهي في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أدريا بيدروسا هدفا في مرماه، ليمنح الضيوف الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وبفوزه رفع ليفانتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في ذيل الترتيب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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