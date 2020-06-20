شكرا لقرائتكم لاعبو الدوري الممتاز يبدأون غدا اجراء "المسحات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ غدا الأحد اتحاد الكرة عملية اجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة. يأتي ذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان. Advertisements كما جاء وفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تحديد الغد جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.

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