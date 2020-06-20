شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تجهز 120 حكما استعدادا لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، تجهيز 120 حكما استعدادا لإستئناف مباريات الدورى فى شهر أغسطس المقبل، وأرسلت اللجنة خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام أنه من الطبيعى أن تكون فترة توقف الدورى شهدت زيادة فى وزن الحكام بسبب غلق الأندية ومراكز الشباب، وبالتالى لم يكن الحكام يتدربون بشكل جيد هذه الفترة، لذا تم إخطارهم بموعد اختبار الوزن مبكرا.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية، على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الأندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

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وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.

وفى المقابل، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هذا الاقتراح من حبث المبدأ، وتمسكت بإقامة الدورى الجديد بشكله العادى الا اذا اضطرت اللجنة لهذا الامر وأصبح هو الخيار الوحيد قبل انطلاق الموسم الجديد ورفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدورى الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدورى العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التى تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أى مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضى، وفى حالة تعنت الأندية وإصرارها على عدم خوض مباريات الدورى سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

وحددت الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها الى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال الاجتماع أن تكلفة تعقيم كل نادى شهريا تصل إلى 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.