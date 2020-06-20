شكرا لقرائتكم وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي يحتفل بزفافه قبل عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب الاسماعيلي والمنتخب الأوليمبي بحفل زفافه منذ قليل مستغلا فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا وقبل الانخراط في تدريبات الدراويش استعدادا لعودة مسابقة الدوري بعد توقف دام أربعة شهور منذ مارس الماضي ، والمرجح إقامتها نهاية شهر يوليو القادم بناء على تصريحات وزير الشباب و الرياضة اشرف صبحي.

في سياق مختلف ، تلقى لاعبو الإسماعيلى وعداً من عضو بالجهاز الفنى للفريق بحل أزمة المستحقات المتأخرة لهم خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء هذه الازمة قبل عودة الدوري، وتفجرت ثورة من الغضب بين لاعبو الاسماعيلى بعد تأخر مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان فى تأخر صرف عقودهم منذ توقف النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا ، وشهدت أحاديث اللاعبين فيما بينهم غضب عارم تجاه إدارة النادى لاسيما أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على نسبة 50 % من عقودهم حتى الان فى ظل ارتباطهم بالتزامات لاتحتمل التأخير، ، وحرص اللاعبين على مفاتحة بعض أعضاء الجهاز المعاون للفرنسى جوميز فى صرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن وجدوا تجاهل شديد من الادارة للتحدث معهم أو تحديد موعد لصرف مستحقاتهم لاسيما مع قرار عودة الدوري فى يوليو المقبل

زفاف وجيه عبد الحكيم لاعب الإسماعيلي

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.